В мире

Скрывавшийся от правосудия экс-президент Пакистана будет участвовать в парламентских выборах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф объявил, что намерен бороться за место в парламенте страны в ходе июльских выборов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В партии Мушаррафа "Пакистанская мусульманская лига" заявили, что он будет участвовать в выборах, представляя пакистанский город Читрал.

В миреОбвиняемый в госизмене экс-президент Пакистана уехал лечиться в ОАЭЧитать подробнее

Такое решение Мушарраф принял после того, как Верховный суд разрешил ему вернуться на родину из Дубая, где он скрывался от правосудия в связи с обвинениями в уголовных преступлениях.

Помимо этого, об участии в выборах заявил лидер оппозиционной партии "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан, который намерен получить должность следующего премьер-министра Пакистана.

Выборы в парламент Пакистана пройдут 25 июля 2018 года.

Ранее Мушарраф был освобожден под залог по ряду пунктов обвинения, в том числе в причастности к убийству лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году и убийству экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году в городе Равалпинди.

Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году и в 2008 году был вынужден подать подать в отставку на фоне массовых протестов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Пакистан, Первез Мушарраф
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Беженцы из зоны ответственности коалиции обратились к властям СирииБеженцы из зоны ответственности коалиции обратились к властям Сирии
Люди жалуются на проблемы с доставкой едыПодробнее
 На саммите G7 не поднимали вопрос о возвращении России в группуНа саммите G7 не поднимали вопрос о возвращении России в группу
Перед этим Трамп предложил возвратить формат "восьмерки", пригласив РоссиюПодробнее
 Китайские хакеры выкрали информацию у подрядчика ВМС СШАКитайские хакеры выкрали информацию у подрядчика ВМС США
Украденная информация связана с подводными лодкамиПодробнее
 Входящие в G7 страны Европы высказались против возвращения в группу РоссииВходящие в G7 страны Европы высказались против возвращения в группу России
Макрон, Меркель, Мэй и Конте согласовали общую позицию на полях саммита G7Подробнее
Трамп высказался за возвращение России в G8Трамп высказался за возвращение России в G8
Президент США высказал свою точку зрения перед тем, как отправиться на саммит G7Подробнее
 В Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском ИдлибеВ Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском Идлибе
По данным ведомства, вчера в этой провинции шли бои между боевиками и оппозициейПодробнее
 На Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с МэйНа Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с Мэй
В офисе британского премьера уточнили, что двусторонние переговоры в рамках саммита G7 вообще не планировалисьПодробнее
 Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаФранция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа
Эммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из ЕвропыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСобянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018В РоссииУлюкаева отправили в колонию №1 в ТвериВ РоссииВ российской версии Forbes сменился главный редакторВ РоссииПутин провел телефонный разговор с ПорошенкоЭкономикаТитов предложил ввести сбор на импортные винаСпортАбрамович отказался продавать "Челси" самому богатому человеку Британии

Топ-менеджера "Роснано" Горькова перевели в СИЗО "Матросская тишина"

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-мае вырос до $23,3 млрд

ВС РФ оставил в силе приговор убийцам замдиректора НИИ прикладной химии

Почти 6 тысяч украинцев купили билеты на матчи ЧМ-2018

В Думе предложили обязать страховщиков заключать договора ОСАГО в течение 5 дней

В российской версии Forbes сменился главный редактор

В российской версии Forbes сменился главный редакторВместо Николая Ускова назначен его заместитель Николай Мазурин Подробнее

Скрывавшийся от правосудия экс-президент Пакистана будет участвовать в парламентских выборах

Объявившего в колонии голодовку Сенцова осмотрел консилиум врачей

В Екатеринбурге осуждены члены ОПГ, обналичившие более 1 млрд рублей

ШОС, ОДКБ и СНГ договорились усилить контртеррористическое сотрудничество

Редактор калининградской газеты получил 3,5 года колонии за вымогательство

Американский космический грузовик 12 июля впервые приподнимет орбиту МКС

Количество кандидатов в мэры Москвы выросло до восьми

В Лондоне начался парад в честь официального дня рождения королевы

Путин провел телефонный разговор с Порошенко

Путин провел телефонный разговор с ПорошенкоВ пресс-службе украинского президента заявляют, что лидеры договорились о посещении омбудсменами Украины и РФ содержащихся в заключении граждан Подробнее

РФ в первую неделю июня превзошла обязательства перед ОПЕК+ на 143 тыс. б/с

Оперативный штаб ЧМ-2018 открылся в Москве

Суд 21 июня рассмотрит жалобу на заочный приговор Браудеру

Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018

Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018Свое предложение мэр Москвы объяснил необходимостью разгрузить дороги столицы Подробнее

Российские дипломаты рассказали о трудностях с проверкой сообщений о советском летчике

ФК "Тосно" прекратил свое существование

ФК "Тосно" прекратил свое существованиеКлуб из Ленинградской области является действующим обладателем Кубка России по футболу Подробнее

РЖД незаконно перекладывали на отправителей охрану перевозимых газов

В РФ предложили разрешить валютные операции между резидентами в рамках страхования экспортных кредитов

В результате падения в Грузии автобуса со школьниками в овраг пострадал 21 человек

Рособрнадзор сообщил об улучшении результатов ЕГЭ по математике и географии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru