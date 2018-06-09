Трамп вновь заявил о желании вернуть Россию в G8

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед своим отъездом с саммита "Большой семерки" в Канаде, вновь заявил, что продуктивно было бы вернуть Россию в состав G8.

"Мы не голосовали, но это (возвращение РФ в G8 - ИФ) обсуждалось. Некоторым нравится идея вернуть Россию. Раньше это была "Большая восьмерка", а не "семерка", но некоторое время назад кое-что произошло, и Россия больше не в составе G7. Думаю, возвращение РФ в этот формат было бы преимуществом, это было бы хорошо для всего мира, хорошо для России, хорошо для США и хорошо для всех стран "семерки". Возвращение к формату G8 - это было бы хорошо. Наша цель - мир во всем мире, мы здесь не для того, чтобы играть в игры", - заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос СМИ, давно ли он общался со своим российским коллегой, Трамп ответил, что уже довольно давно не разговаривал с Владимиром Путиным.

Накануне Трамп уже заявлял, что хотел бы вновь превратить "семерку" в "восьмерку", выражая сожаление в связи с отсутствием России за столом переговоров G7.

Впоследствии канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре.

Как заявил в свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия никогда не просила вернуть ее в G8, считает "двадцатку" самым перспективным форматом на будущее. Он также отметил эффективность работы в ШОС и БРИКС.