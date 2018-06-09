Трамп назвал свою поездку в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном "миссией мира"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что отправляется "с миссией мира" в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном/

"Через несколько минут я отправлюсь в Сингапур с миссией мира", - заявил Трамп на пресс-конференции саммита G7 в Канаде.

Трамп ради встречи с Ким Чен Ыном сократит свой визит на саммит G7 в Канаду. Вместо него на саммите останется высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Встреча Ким Чен Ына и Трампа запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как ожидается, она начнется в 9:00 по местному времени. Накануне сообщалось, что встреча может продлиться не один, а два дня. Ранее Трамп назвал диалог с КНДР "процессом" не на одну встречу. Также отмечалось, что в случае успеха саммита в Сингапуре Трамп пригласит Ким Чен Ына в Белый дом.

Ранее министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, прибывший в субботу с визитом в Китай из Северной Кореи, заявил о полной готовности к проведению в своей стране саммита США-КНДР.

"Обе стороны показывают желание положить конец трудностям, которые они испытывали в течение семи десятков лет (со времен Корейской войны - ИФ)", - подчеркнул министр, отметив, что в Сингапуре "все готово" к проведению этой встречи.

При этом Балакришнан отметил, что как Вашингтон, так и Пхеньян довольны подготовкой к саммиту США-КНДР.

Как констатирует CNN, решение Трампа не дожидаться завершения саммита является еще одним этапом противостояния Вашингтона и его партнеров. Американский президент некоторое время назад вступил через твиттер в заочный спор с лидерами Канады и Франции Джастином Трюдо и Эммануэлем Макроном.

В частности, Трамп писал: "Пожалуйста, передайте премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они устанавливают пошлины против США и создают барьеры. Сальдо торговли ЕС с США составило $151 млрд, а Канада не пускает наших фермеров".