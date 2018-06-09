В грузинском Гудаури избили парапланериста из России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский парапланерист избит в Грузии после конфликта с жителями села Гудаури, он госпитализирован, сообщают местные СМИ.

В распространенном в социальной сети видео с места событий видно, как толпа избивает одного из парапланеристов, которым, как выяснилось позже, оказался турист из России Федор Челышев. После того, как его вместе с другими членами группы российских и украинских спортсменов-экстремалов прогнали с площадки для запуска параплана, в их автомобиль полетели камни. Что стало причиной возникшего конфликта пока не известно.

Между тем, по информации грузинских СМИ, у российского парапланериста сломан нос, повреждены ребра и внутренние органы . Как позже сообщил автор видео в фейсбуке, сейчас Челышев находится в больнице и его состояние стабильное.

В связи с происшедшим, МВД Грузии начало расследование по статьям УК "насилие" и "повреждение чужой вещи".