Украинский омбудсмен сможет посетить украинцев в российских тюрьмах с 11 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Украинский омбудсмен Людмила Денисова по поручению президента Петра Порошенко в ближайшее время планирует посетить находящихся в российских тюрьмах украинцев.

"По словам Людмилы Денисовой, согласно договоренностям между президентом Украины и президентом РФ, сейчас готовится список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран", - говорится в сообщении на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в субботу вечером.

"Мы уже говорили с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Сейчас согласовываем дату, когда я поеду в РФ, а она, в свою очередь, приедет в Украину", - сообщает Денисова, уточнив, что помимо поездки на материковую часть РФ она намерена посетить Симферопольское СИЗО.

Омбудсмен отмечает, что во время визитов планирует проверить условия содержания украинских граждан, обеспечение их юридической и медицинской помощью, а также соблюдение Россией своего законодательства при заключении украинцев и выполнения ею ратифицированных международных конвенций, регулирующих права ограниченных в свободе.

Вместе с тем, уполномоченный РФ пока выразила желание посетить только задержанного главного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но сейчас также формирует свой список, проинформировала Денисова.

"Мой визит состоится обязательно в ближайшее время. Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и Крым, чтобы собственными глазами увидеть, как содержатся наши политзаключенные. Петр Порошенко также пообещал, что мой визит поддерживают все консульские службы", - подытожила Денисова.

Как сообщалось, Порошенко поручил омбудсмену Денисовой в ближайшее время посетить заключенных в России и самопровозглашенных республиках Донбасса граждан Украины. Для этого президент поставил задачу МИДу способствовать омбудсмену в ее работе на территории РФ.