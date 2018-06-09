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Макрон призвал страны G7 продолжать переговоры по вопросам торговли

Президент Франции считает, что совместная декларация стран G7 является важным, но не исчерпывающим шагом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу заявил, что совместная декларация стран "большой семерки" (G7) по торговым вопросам является важным шагом, однако сторонам необходимо продолжать дальнейшие переговоры.

"Мы приближаемся к заключению совместной декларации, и это хорошая новость. Это важный шаг, но это только шаг, и нам нужно продолжать работу в ближайший месяц", - приводит агентство Bloomberg слова президента, сказанные на саммите G7 в Канаде.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран "Группы семи" в ходе саммита в Канаде провели "крайне продуктивные" переговоры по вопросам торговли.

В то же время президент предостерег другие страны от ответа на введенные США тарифы на импорт стали и алюминия.

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Теги: Франция, США, G7
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