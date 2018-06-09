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Израиль обвинил "Хезболлу" в помощи ХАМАС в Ливане

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Израиль обвиняет ливанскую группировку "Хезболла" в том, что она оказывает содействие боевикам ХАМАС в их попытках создать опорные пункты на территории Ливана, сообщает в субботу газета Jerusalem Post со ссылкой на заявление постпреда Израиля при ООН Дани Данона.

"Сотрудничество "Хезболлы" и ХАМАС переходит границы. Террористический режим ХАМАС в секторе Газа распространяется на Ливан, где он укрепляет свои отношения с "Хезболлой", при поддержке и с одобрения Ирана", - заявил Данон.

"Израиль не намерен праздно сидеть перед лицом новых угроз и сделает все необходимое для защиты своих граждан", - подчеркнул он.

Он добавил, что появление сил ХАМАС на юге Ливана станет новой террористической угрозой для Израиля.

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Теги: Израиль, Хезболла, ХАМАС, Ливан
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