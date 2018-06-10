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Коллеги по G7 не поддержали идею Трампа вернуться к формату G8 всесте с Россией

Есть обновление от 01:05

Премьер Британии считает, что России следует изменить свое поведение для возвращения в G7

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он сообщил президенту США Дональду Трампу: страны "Группы семи" (G7) пока не готовы рассмотреть вопрос возвращения России в этот формат.

"Я ясно сказал (президенту США Дональду Трампу - ИФ), что на данный момент мы и в отдаленной перспективе не заинтересованы даже в рассмотрении вопроса возврата России в состав G7", - сказал Трюдо.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ранее она сказала президенту США Дональду Трампу о том, что России следует вести иную политику для того, чтобы ее приняли обратно в G7.

"Как я и говорила вчера, Россия больше не является членом G7, потому что она незаконно аннексировала Крым. Для того чтобы в будущем прошли обсуждения о возвращении России в эту особую группу, ей следует изменить свое поведение", - сказала Мэй по итогам саммита G7.

Присоединение России к G7 будет возможно лишь после того, как будут выполнены Минские договоренности, заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Все очень просто. До 2014 года мы работали в формате G8. Затем было принято коллективное решение перейти к формату G7 и какое-то время работать без России", - сказал он на пресс-конференции в Канаде.

Французский президент напомнил, что такое решение было продиктовано ситуацией на Украине, а возвращение к формату G8 было решено увязать с выполнением Минских договоренностей.

"Поэтому, на мой взгляд, пока эти соглашения не будут выполнены не было бы правильным и последовательным пригласить сюда Россию", - добавил он.

В то же время, президент выразил надежду на продвижение вперед в вопросе урегулирования украинского кризиса. "И я хотел бы, чтобы в следующем году саммит (G7) в Биаррице прошел уже с Россией", - заявил Макрон. По его словам, в этом случае "все в руках России".

Ранее президент США Трамп заявил, что на саммите G7 поднимался вопрос о восстановлении членства России в этой группе, и некоторые участники саммита поддержали эту идею. Он подчеркнул, что восстановление формата G8 станет "позитивной вещью".

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Теги: Россия, США, G7
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