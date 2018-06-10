Страны G7 назвали "крайне вероятным" участие России в отравлении Скрипалей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Страны G7 согласны с точкой зрения Лондона, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"Мы разделяем и солидаризуемся с оценкой Соединенного Королевства: крайне вероятно Российская Федерация ответственна за атаку, и другого правдоподобного альтернативного объяснения нет", - говорится в коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде.

"Мы осуждаем атаку с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери в Соединенном Королевстве", - также говорится в документе.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В связи с так называемым "делом Скрипалей" 30 стран выслали 168 российских дипломатов, в частности Великобритания выслала 23 дипломатов. РФ ответила зеркально.