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Премьер Британии заявила о готовности стран G7 к новым санкциям против РФ

Есть обновление от 01:12

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что в ходе саммита G7 было достигнуто соглашение о том, что санкции против РФ при необходимости могут быть расширены.

"Я также приветствую признание со стороны G7 необходимости сохранения санкций против России в свете того, что России не выполнила условия Минских соглашений по Украине. Мы согласились на то, чтобы быть готовыми в случае необходимости принять дополнительные ограничительные меры против России", - заявила Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам саммита лидеров G7 в Канаде.

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Теги: Великобритания, G7, Россия
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