Премьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что работает в направлении снятия антироссийских санкций и поддерживает президента США Дональда Трампа во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7.

"В том, что касается России, наша позиция ясна, мы не меняем ее день ото дня... мы работаем и будем работать в направлении снятия санкций (с России - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде.

"Конечно, эти санкции связаны с минскими соглашениями, которые должны быть исполнены. Поэтому снять санкции за один день не получится, но мы будем работать в этом направлении", - добавил итальянский премьер.

"Я сказал нашим европейским партнерам: надеюсь, что... у России, вновь будет место за круглым столом "Группы восьми", - отметил он.

Конте подчеркнул, что участие России даст объединению "возможность для решения ряда вопросов на мировом уровне".

"Россия играет ключевую роль во многих международных событиях", - добавил он.