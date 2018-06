Трамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что, с учетом последних высказываний премьера Канады Джастина Трюдо, решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7.

"Учитывая не соответствующие действительности заявления Джастина на его пресс-конференции и тот факт, что Канада установила огромные пошлины на продукцию наших фермеров, рабочих и компаний, я велел представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность пошлин на автомобили, которые наводнили американский рынок", - написал он в твиттере.

Based on Justin"s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

"Канадский премьер Трюдо во время наших встреч на саммите G7 был кротким как овечка, зато потом на пресс-конференции после моего отлета заявил, что "американские пошлины в какой-то степени оскорбительны" и что он "не даст себя в обиду". Это очень нечестно и слабо. Наши пошлины - ответ на его пошлины в 270% на молочную продукцию", - добавил президент США.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!