Трамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что, с учетом последних высказываний премьера Канады Джастина Трюдо, решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7.

"Учитывая не соответствующие действительности заявления Джастина на его пресс-конференции и тот факт, что Канада установила огромные пошлины на продукцию наших фермеров, рабочих и компаний, я велел представителям США не подписывать коммюнике, в то время как мы рассматриваем возможность пошлин на автомобили, которые наводнили американский рынок", - написал он в твиттере.

Based on Justin"s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

"Канадский премьер Трюдо во время наших встреч на саммите G7 был кротким как овечка, зато потом на пресс-конференции после моего отлета заявил, что "американские пошлины в какой-то степени оскорбительны" и что он "не даст себя в обиду". Это очень нечестно и слабо. Наши пошлины - ответ на его пошлины в 270% на молочную продукцию", - добавил президент США.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Ранее Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде не допускал резких высказываний в адрес Д.Трампа, но заявил, что готов защищать торговые интересы канадцев, столкнувшихся с вводимыми США пошлинами.