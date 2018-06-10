СМИ сообщили о вероятном вылете Ким Чен Ына из Пхеньяна в Сингапур

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Самолет китайской авиакомпании Air China Boeing 747-4J6, который используется высшим китайским руководством, утром в воскресенье вылетел из Пхеньяна, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на веб-сайт, отслеживающий полеты самолетов в мире.

По сообщению агентства, нет сведений о том, кто находится на борту, однако, "по разрастающимся слухам", в самолете может находиться лидер КНДР Ким Чен Ын, направляющийся на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Сингапур.

Как сообщали СМИ, у Пхеньяна возникли сомнения, что достаточно изношенный самолет Ил-62 северокорейского руководителя выдержит длительный беспосадочный перелет до Сингапура. КНДР обратилась к китайским властям с просьбой предоставить для доставки Ким Чен Ына к месту встречи лайнер, соответствующий по классу самолету американского президента.

Ранее из Канады с саммита G7 в Сингапур вылетел Трамп.

СМИ обратили внимание, что, по поступающей информации, и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын отбыли в Сингапур заблаговременно, хотя встреча назначена на 12 июня. Мировые эксперты не исключают, что переговоры лидеров двух стран могут начаться раньше в рабочем режиме, чтобы согласовать позиции и обеспечить успешное проведение официального саммита 12 июня.

КНДР постоянно настаивает на том, чтобы сообщения о визитах ее руководителей обнародовались по завершении официальных мероприятий.