Три человека погибли в столкновении шести легковушек с грузовиком в Тюменской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Грузовик в ночь с субботы на воскресенье совершил наезд на шесть легковых автомобилей на 184 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, есть погибшие и пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По предварительным данным, три человека погибли и четыре пострадали в результате данного ДТП", - сообщил собеседник агентства.

Как поясняется на сайте ведомства, сообщение о ДТП поступило 9 июня в 23:44 (21:44 по мск).

На месте проводятся ремонтные работы. Пострадавшие, по предварительным данным, были доставлены в "Областную больницу N3".