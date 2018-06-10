Возобновилось туристическое сообщение между Благовещенском и китайским Хэйхэ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Китайская таможня в Хэйхэ возобновила оформление туристов, которое было приостановлено в воскресенье из-за сбоя в работе оборудования на пункте пропуска КНР, сообщает министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

"В настоящее время все системы, необходимые для работы с документами, функционируют. Движение теплоходов между Благовещенском и Хэйхэ осуществляется по расписанию", - говорится в сообщении.

По данным министерства, оформление пассажиров первых двух теплоходов в воскресенье прошло в штатном режиме. Технический сбой на пункте пропуска Хэйхэ произошел после отправления третьего судна.

Ранее сообщалось, что российские туристы не смогли выехать из Хэйхэ в столицу Амурской области из-за проблем с оборудованием.

Это уже второй сбой в работе китайской таможни. В середине мая сотни туристов в течение нескольких часов не могли пересечь российско-китайскую границу. До устранения технических проблем, китайские таможенники начали оформлять туристов "в ручном режиме", чтобы отправить россиян в Приамурье до исхода рабочего дня.