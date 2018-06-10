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Советник Трампа назвал слова Трюдо об американских пошлинах ударом в спину

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Главный экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу в воскресенье заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вышел за рамки дозволенного, критикуя американского лидера.

"Он (Трюдо - ИФ) оказал плохую услугу для всей "большой семерки" и буквально ударил нас в спину. Это предательство", - сказал Кудлоу в интервью телеканалу CNN, имея в виду резкие высказывания канадского премьера о пошлинах США на сталь и алюминий.

"Президент не позволит премьеру Канады грубо с собой обращаться. Он не позволит себе проявить слабость на пути к саммиту США - КНДР", - подчеркнул Кудлоу.

В свою очередь, советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро также раскритиковал Трюдо за его высказывания.

"В аду есть специальное место для любого главы государства, который умышленно и предательски ведет себя в дипломатической сфере с Трампом и затем ударяет его в спину на пути к выходу", - сказал Наварро в эфире телеканала Fox News.

При этом Наварро отметил, что его мнение полностью совпадает с позицией американского лидера.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в минувшую субботу заявил, что саммит G7 не изменил отношение президента США Трампа к вопросам международной торговли и прочим проблемам и назвал пошлины, введенные Вашингтоном на сталь и алюминий, неприемлемыми.

"Если президент (США - ИФ) продолжит вводить нечестные тарифные барьеры, мы жестко ответим", - сказал канадский премьер по итогам саммита G7.

Трамп в связи с этими высказываниями премьера Канады решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7.

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Теги: Дональд Трамп, Джастин Трюдо, G7
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