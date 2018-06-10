Движение по Военно-Грузинской дороге полностью восстановлено после акции протеста

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта в районе поселка Гудаури на дороге Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), которое вечером в воскресенье было блокировано местными жителями, требующими освободить четырех грузинских парапланеристов, задержанных за участие в драке с иностранными коллегами, полностью восстановлено, сообщает МВД республики.

По информации СМИ, движение на данном участке дороги, ведущей из Грузии в направлении России, из-за протестной акции жителей Гудаури было парализовано, в результате чего на трассе образовались километровые очереди.

Между тем, как сообщало МВД Грузии, "следствием установлено, что задержанные 9 июня в поселке Гудаури на территории, прилегающей к гостинице "Бидара", нанесли физические оскорбления гражданам России Федору Челышеву и Сергею Дементьеву, и повредили их автомобили".

Ранее сообщалось, что конфликт между грузинскими пилотами и группой парапланеристов из России и Украины перерос в драку, во время которой был избит Челышев. Когда же его вместе с другими прогнали с площадки для запуска параплана, в их автомобили полетели камни.

Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога) в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.