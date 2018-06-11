Экс-сотрудники Белого дома рассказали о привычке Трампа рвать документы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Бывшие сотрудники Белого дома рассказали газете Politico, что им неоднократно приходилось cобирать по кусочкам и склеивать важные документы, порванные президентом США Дональдом Трампом.

В частности, Соломон Лэрти, ответственный за документооборот президентской администрации, заявил, что впервые за 30 лет работы ему пришлось проводить часы, собирая, как пазл, порванные бумаги с помощью клейкой ленты. Он отметил, что иногда документы были порваны пополам, а иногда напоминали конфетти.

По словам Лэрти, при нем склеиванием обрывком занимался целый отдел в администрации президента.

По закону Белый дом обязан сохранять все документы, письма, памятки и записки, с которыми имеет дело президент, и передавать их на сохранение в Национальный архив США. Однако помощники Трампа не смогли убедить его избавиться от вредной привычки: президент рвет все бумаги, с которыми он закончил работу.