Главы МИД "нормандской четверки" в понедельник встретятся в Берлине

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник примет участие в очередной встрече министров иностранных дел в "нормандском формате" в Берлине.

В столицу Германии он прибудет из Алма-Аты, где 11 июня пройдет заседание СМИД ОДКБ.

"События последнего времени свидетельствуют, что киевские власти не намерены выполнять Минские соглашения, грубо извращают их логику и последовательность, искусственно увязывают свою готовность продвигаться на политическом треке с полной военной капитуляцией Донбасса, контролем границы с Россией. При этом украинская сторона не предлагает жителям юго-востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона", - отмечал ранее МИД.

Ведомство обращало внимание на то, что обстановка на юго-востоке Украины вновь начинает обостряться.

"ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив это процесс в Станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 г. были отведены войска и техника", - говорилось в опубликованном комментарии МИД РФ.

"Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в населенных пунктах Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 году разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской", - заявляли в российском МИД.

Кроме того, в ходе встречи глав МИД "Нормандской четвёрки" отдельное внимание будет уделено политическим аспектам урегулирования.

"Речь, прежде всего, идет о необходимости фиксации достигнутой еще на саммите в "нормандском формате" в Париже 2 октября 2015 года и подтвержденной лидерами "нормандской четверки" в Берлине 19 октября 2016 года договоренности о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, более известной как "формула Штайнмайера", - сообщили на Смоленской площади.

"Необходимы подвижки в решении гуманитарных проблем, в частности в том, что касается введения в действие закона об амнистии, обмена заложниками и незаконно удерживаемыми лицами, улучшения гуманитарной ситуации на территории Донбасса. Должны быть приняты неотложные меры по обеспечению населения региона бесперебойным водо- и электроснабжением, социальными выплатами (пенсии, пособия, зарплаты и т.д.)", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что в сентябре 2017 года Россия внесла в СБ ООН проект резолюции, касающийся ооновского присутствия в Донбассе. "Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу. Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе - до проведения там местных выборов - международной военно-гражданской администрации", - отметили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что подобные предложения, идущие вразрез с Минскими соглашениями, отвергаются Донецком и Луганском.

"Любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса", - отметили в МИД РФ.