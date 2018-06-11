Что случилось этой ночью: понедельник, 11 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Сингапуре идут последние приготовления ко встрече Трампа и Ким Чен Ына. Оба они уже прибыли в свои отели и настроены оптимистично. Кроме того, судя по всему, северокорейский лидер настолько верит в успех переговоров, что уже пригласил президента США на следующую встречу в Пхеньян.

- Между тем, лидеры стран G7 продолжают осмыслять итоги саммита в Канаде. Трамп продолжает огрызаться на Трюдо, который, по его мнению, не имел права обижаться на новую таможенную политику США; а Ангела Меркель называет результаты прошедшей встречи удручающими.

- Экс-сотрудники Белого дома рассказали о вредной привычке американского президента рвать документы, которые по закону нужно сдавать в Национальный архив, и о том, что им приходится делать, чтобы этот закон не нарушить.