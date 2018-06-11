Лавров заявил о поддержке призыва президента Афганистана к прямому диалогу с талибами

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Талибы должны быть непосредственными участниками политического процесса в Афганистане, если будут привержены мирному урегулированию, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Одновременно с нормализацией военной обстановки в Афганистане мы все поддержали призыв, который на ташкентской конференции в марте этого года был выдвинут президентом Афганистана господином Гани, к прямому диалогу с талибами", - заявил министр журналистам в Алма-Ате по итогам заседания СМИД ОДКБ.

Он подчеркнул, что Россия давно выступает за такой диалог.

"Талибы - это часть афганского общества и, конечно же, при том понимании, что они отложат в сторону военные методы отстаивания своих интересов, они должны быть непосредственным участником политического процесса", - отметил Лавров.

"Пока со стороны талибов подтверждения готовности к такому диалогу нет, но мы будем продолжать работать, в том числе с опорой на сегодняшние договоренности глав МИД ОДКБ", - сказал Лавров.