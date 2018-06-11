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Талибы убили 15 полицейских и военных на северо-востоке Афганистана

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В приграничном с Таджикистаном уезде провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана в понедельник утром в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) убито 15 военнослужащих правительственных сил, сообщили местные СМИ.

Согласно сообщениям, боевики напали на позиции правительственных сил в населенном пункте Актепа уезда Калайи-Зал, в результате убито 10 сотрудников полиции и пять военнослужащих афганской национальной армии (АНА).

По данным агентства Associated Press, 9 июня движение "Талибан" объявило о прекращении огня сроком на три дня в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр. В заявлении, опубликованном талибами в минувшую субботу, говорится, что при этом боевики будут защищать себя в случае любого нападения на них во время прекращения огня. Также "Талибан" заявил, что иностранных сил режим прекращения огня не касается.

Талибы не уточнили, когда они начнут соблюдать перемирие. Агентство EFE отмечало, что, скорее всего, оно начнется 15 или 16 июня. Речь идет о первом подобном прекращении огня в Афганистане за 17 лет, подчеркнуло агентство.

Ранее, 7 июня президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране. Объявленное им перемирие продлится с 11 июня по 19 июня.

Между тем телеканал 1TV со ссылкой на местные органы власти утверждал, что в ночь на 9 июня боевики "Талибана" убили более 20 полицейских на северо-востоке Афганистана, атаковав правительственные позиции на территории приграничного с Таджикистаном уезда Калайи-Зал (провинция Кундуз). Ответным огнем полицейских были убиты восемь боевиков.

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Теги: Афганистан, Талибан
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