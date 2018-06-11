Помпео назвал денуклеаризацию Корейского полуострова условием для отношений США с КНДР

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник в Сингапуре, что при урегулировании отношений с КНДР Вашингтон готов принять только окончательную денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Полная, достоверная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - единственный результат, который примет США", - сказал он.

Помпео отметил, что санкции против КНДР останутся в силе вплоть до ее полной денуклеаризации.

При этом госсекретарь посулил КНДР экстраординарные гарантии безопасности в ответ на отказ от ядерных вооружений. "Мы готовы дать гарантии безопасности (Северной Корее - ИФ), которые являются иными и уникальными по сравнению с теми, что Америка хотела предоставить прежде. Мы думаем, что это необходимо и уместно", - подчеркнул он.

Также Помпео сказал, что переговоры с КНДР продвигаются очень быстро, и что "они придут к своему логическому завершению даже быстрее, чем мы ожидали".

Накануне для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.