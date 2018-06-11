МВД Грузии опровергло задержание лидера оппозиционной партии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В ходе акции понедельник на проспекте Руставели у здания парламента в понедельник задержаны 19 лиц, девять из которых привлечены к административной ответственности, сообщает МВД Грузии.

"Среди задержанных двое членов Тбилисского Сакребуло (законодательный орган мэрии). Кроме того, на месте находился член парламента, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, который также нарушал общественный порядок и наносил оскорбления сотрудникам полиции и не подчинялся их законным требованиям. Полиция на месте пресекла правонарушения Мелия, и он свободен", - заявили в МВД.

В сообщении сказано и том, что на акции задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый Интерполом, а также двое лиц, находящиеся в розыске в Грузии.

МВД предупреждает граждан, что, если акции протеста будут выходить за рамки закона, их участники будут задержаны.

Ранее в понедельник грузинские СМИ сообщали о задержании патрульной полицией в Тбилиси на проспекте Руставели лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелиа, еще нескольких членов ЕНД и участников акции протеста перед зданием парламента.

Сообщалось, что задержание произошло после того, как участники акции возмутились действиями полиции, которая приступила к демонтажу установленных перед зданием парламента палаток и вступили в словесную перепалку с полицейскими.