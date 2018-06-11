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США добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний

Есть обновление от 18:42

По мнению властей США, часть компаний из списка связаны с российскими спецслужбами

США добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять компаний, имеющих отношение к РФ, говорится в документе Минфина США, обнародованном в понедельник.

Такие меры были приняты в рамках американского закона о санкциях CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций").

Согласно документу, санкции будут применяться против трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна.

Также под санкции подпали три российских организации - Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт "Квант".

Кроме этого, санкции введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, чьи офисы расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security.

По мнению авторов документа, Digital Security, Divetechnoservices и "Квант" связаны с российскими спецслужбами.

Последний раз Минфин США значительно расширял свой "черный список" 6 апреля. Тогда американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих.

Со стороны бизнеса под санкциями оказались, в частности, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Владимир Богданов и Кирилл Шамалов. Среди попавших под санкции компаний доминируют структуры Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В "черный список" также были включены группа "Ренова" Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова и банк РФК (принадлежит "Рособоронэкспорту", который тоже оказался под санкциями).

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Теги: Минфин США
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