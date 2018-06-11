В мире

В Берлине началась министерская встреча "Нормандской четверки"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Берлине стартовали переговоры глав МИД "Нормандской четверки", передаёт корреспондент "Интерфакса". Как ожидается, по окончании переговоров, которые проходят на вилле Борзиг, главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины проведут рабочий ужин.

Перед началом переговоров главы МИД РФ, Германии, Франции и Украины вышли на совместное фотографирование. Сама встреча проходит в закрытом формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Германии из Алма-Аты, где ранее в понедельник прошло заседание СМИД ОДКБ.

Участники встречи подробно обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины, положение дел с выполнением сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - их обязательств в военной, политической, экономико-социальной и гуманитарной сферах.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
США добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компанийСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний
По мнению властей США, часть компаний из списка связаны с российскими спецслужбамиПодробнее
 Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРБелый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР
Саммит начнется с личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в присутствии только переводчиковПодробнее
 Япония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на Курилы
Россия совместно с китайской компанией планирует проложить оптоволоконные кабели к южной части Курильских острововПодробнее
 Ким Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянКим Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
В случае успеха саммита в Сингапуре второй раунд переговоров может пройти в июлеПодробнее
Меркель осталась разочарована саммитом G7Меркель осталась разочарована саммитом G7
Она назвала удручающим отказ Трампа подписать общее коммюнике и призвала ЕС дать ответ на тарифную политику СШАПодробнее
 Ким Чен Ын прибыл в СингапурКим Чен Ын прибыл в Сингапур
В ближайшее время в Сингапур должен также прилететь Дональд ТрампПодробнее
 В ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста ВышинскогоВ ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста Вышинского
Говорить о решении судьбы журналиста российский президент счел преждевременнымПодробнее
 Путин оценил перспективы возвращения России в G8Путин оценил перспективы возвращения России в G8
Российский президент также констатировал наличие внутренних проблем в "семерке"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компанийВ миреБелый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРВ миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыСпортРобби Уильямс и Аида Гарифуллина споют в на открытии ЧМ-2018ЭкономикаКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуВ миреКим Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Что произошла за день: понедельник, 11 июня

США расширили антироссийские санкции, Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации в Сирии, а Иван Ургант опроверг репатриацию в Израиль Подробнее

В аварии с участием автобуса на западе Москвы пострадали семь человек

В Берлине началась министерская встреча "Нормандской четверки"

Банк Wells Fargo запретил покупать криптовалюту по своим кредитным картам

Глава Минфина США объяснил расширение антироссийского санкционного списка

Организатору и троим участникам акций протеста в Тбилиси дали по 14 суток ареста

Три легковых авто и грузовик столкнулись на МКАД

США добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний

США добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компанийПо мнению властей США, часть компаний из списка связаны с российскими спецслужбами Подробнее

МВД Грузии опровергло задержание лидера оппозиционной партии

У московского метро появилось новое электродепо "Лихоборы"

Испания примет более 600 нелегалов, отвергнутых Италией и Мальтой

59 туристов на внедорожниках застряли в Карачаево-Черкесии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru