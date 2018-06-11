В Берлине началась министерская встреча "Нормандской четверки"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Берлине стартовали переговоры глав МИД "Нормандской четверки", передаёт корреспондент "Интерфакса". Как ожидается, по окончании переговоров, которые проходят на вилле Борзиг, главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины проведут рабочий ужин.

Перед началом переговоров главы МИД РФ, Германии, Франции и Украины вышли на совместное фотографирование. Сама встреча проходит в закрытом формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Германии из Алма-Аты, где ранее в понедельник прошло заседание СМИД ОДКБ.

Участники встречи подробно обсудят ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины, положение дел с выполнением сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - их обязательств в военной, политической, экономико-социальной и гуманитарной сферах.