Президент непризнанного Карабаха рассказал о планах на выборы 2020 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакян заявил, что не будет участвовать в очередных выборах главы НКР в 2020 году.

"Официально заявляю, что не буду участвовать в этих выборах в качестве кандидата на пост президента. Это осознанное решение, которое исходит из нашей системы ценностей, необходимости построения демократической и цивилизованной страны", - сказал Саакян в интервью Общественным телеканалам НКР и Армении в понедельник.

В июле 2017 года парламент непризнанной НКР избрал Б.Саакяна на пост президента на три года в рамках перехода от парламентско-президентской к президентской форме правления.

Ранее пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян сообщил "Интерфаксу", что в 2020 году будут проведены президентские и парламентские выборы.

Конституционный референдум в непризнанной НКР по переходу к президентской форме правления состоялся в феврале 2017 года, тогда 87,6% избирателей проголосовали в пользу новой Конституции. Саакян избирался президентом НКР в 2007 и 2012 гг.