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Мужчина из Флориды захватил в заложники детей и убил их

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Четыре ребенка стали жертвами инцидента с захватом заложников в американской Флориде, сообщил телеканал ABC News.

Как следует из сообщений, полиция была вызвана в один из домов в связи с подозрением, что там совершается акт домашнего насилия. Хозяин жилища открыл огонь по прибывшим полицейским и закрылся в доме, используя в качестве заложников четырех детей.

Когда полиция смогла проникнуть в дом, четыре ребенка в возрасте от одного года до 12 лет были обнаружены мертвыми. Злоумышленник покончил с собой.

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Теги: США, Флорида
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