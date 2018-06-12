Что случилось этой ночью: вторник, 12 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились на саммите в Сингапуре. Это была первая в истории встреча глав государств. Их личный разговор продолжался около 45 минут, затем прошла двухчасовая встреча с участием делегаций обеих стран. Лидеры стран договорились работать над разрешением проблемы ядерного оружия на Корейском полуострове.

- В Волгограде катамаран с пассажирами столкнулся с баржей. Десять человек погибли, один пропал без вести. Катамараном управлял бывший глава одного из районов Волгоградской области.

- Министры иностранных дел "Нормансдской четверки" встретились в Берлине и обсудили разрешение ситуации на востоке Украины. Кроме того, российский министр Сергей Лавров провел разговор тет-а-тет с украинским коллегой Павлом Климкиным.