Лидеры США и КНДР покинули остров Сентоса

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Кортежи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа отбыли с сингапурского острова Сентоса, где прошел исторический саммит двух лидеров, сообщает во вторник "Би-би-си". Телеканал отмечает, что Ким Чен Ын в скором времени покинет Сингапур.

Наблюдатели обратили внимание на то, что на саммит с президентом США Ким Чен Ын не надел значок с портретами бывших лидеров КНДР - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, который обычно носит на своем пиджаке.

Дональд Трамп, со своей стороны, назвал прошедший день "великолепным".

"Мы провели великолепный день, и мы много узнали друг о друге и о наших странах", - сказал Трамп.

Также президент США заявил, что они с Ким Чен Ыном встретятся "много раз". Пообщаться с прессой на тему итогов саммита он пообещал позднее.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ, содержание которого пока не раскрывается.