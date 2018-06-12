Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР талантливым, так как тот сумел управлять страной, несмотря на юный возраст.

"Он взял на себя руководство в 26 лет. И он сумел управлять страной, и делал это жестко. Я не говорю, что он при этом был милым", - сказал он на пресс-конференции в Сингапуре, объясняя, почему дал лестную характеристику Ким Чен Ыну.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут.

По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.