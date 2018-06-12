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Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым

Есть обновление от 12:04

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР талантливым, так как тот сумел управлять страной, несмотря на юный возраст.

"Он взял на себя руководство в 26 лет. И он сумел управлять страной, и делал это жестко. Я не говорю, что он при этом был милым", - сказал он на пресс-конференции в Сингапуре, объясняя, почему дал лестную характеристику Ким Чен Ыну.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут.

По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: Сингапур, США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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