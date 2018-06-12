Трамп в Сингапуре приблизился к рекорду по продолжительности пресс-конференции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пресс-конференция президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре стала второй самой продолжительной за время его пребывания в Белом доме.

Корреспондент телеканала CBS Марк Ноллер подсчитал, что Трамп отвечал на вопросы в течение 1 часа и 5 минут. Собственный рекорд он установил 16 февраля 2017 года, когда общался с прессой 1 час 17 минут, написал журналист в твиттере.

В ходе пресс-конференции в Сингапуре Трамп неоднократно выражал готовность ответить на дополнительные вопросы журналистов и однажды попросил разрешения сделать это у пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которую при этом назвал "легендарной". Во время общения с представителями СМИ американский президент назвал возможной отмену санкций в отношении КНДР и пообещал прекратить военные учения у Корейского полуострова.