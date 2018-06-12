Новое название Македонии вынесут на общенациональный референдум

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Греция и Македония урегулировали длительный спор вокруг названия этой бывшей югославской республики, сообщил во вторник на пресс-конференции македонский премьер-министр Зоран Заев. По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.

Соответствующее изменение будет внесено в конституцию страны. При этом граждане страны будут называться македонцами, национальность македонской и язык в ООН македонским.

Вместе с тем, осенью этого года решение, достигнутое на уровне двух правительств, будет вынесено на общенациональный референдум в Македонии.

Кроме того, правительства двух стран подпишут соответствующий договор.

"Решив спор с Грецией, мы выстраиваем дружеские отношения, которых до сих пор не было никогда. Мы настроены на европейскую перспективу, мы решаем многолетний спор и выводим страну из изоляции", - сообщил Заев журналистам.

По его словам, греческое правительство намерено направить послания в ЕС и НАТО о том, что спора вокруг названия между Грецией и Македонией более нет, поэтому снимаются препятствия на пути к началу переговоров о членстве страны в этих объединениях.

"Этническая и культурная самобытность защищена. Усилены гарантии безопасности и процветания. Уточнено название Македонии, соответствующее географии, и с переводом на все иностранные языки", - отметил Заев.

После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией. При этом на греческих картах это государство называлось Скопией по названию его столицы Скопье. Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.