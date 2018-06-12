Военная полиция РФ выставила наблюдательные посты в Сирии для учета беженцев

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские специалисты совместно с представителями сирийского правительства выставили наблюдательные посты в населенных пунктах Телль-Биса и Эр-Растан Отмечается, что "благодаря оперативной информации, полученной сирийскими органами безопасности, удалось обнаружить тайник с боеприпасами в восточной части населенного пункта Умм-Шаршух".

"Изъято и передано правительственным войскам Сирийской Арабской Республики противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины, 52 ручных противотанковых гранатомета и более 8,5 тысяч боеприпасов различного типа", - сказано в сообщении.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 98 сирийцам, в том числе 76 детям.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 184 человека, в Восточную Гуту - 103 человека", - сказано в сообщении.