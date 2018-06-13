В мире

Пентагон назвал итоги саммита США-КНДР первым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова

Есть обновление от 01:08

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Итоги саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре являются первым шагом на пути к полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, считают в Пентагоне.

"Пентагон полностью поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия с Северной Кореей. Наши союзы остаются нерушимыми и обеспечивают мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

По ее словам, итоги саммита - "первый шаг на пути к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова и свободного и открытого индо-тихоокеанского региона".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Неизвестный мужчина захватил заложников в ПарижеНеизвестный мужчина захватил заложников в Париже
Злоумышленник утверждает, что у него с собой бомба, и требует встречи с послом ИранаПодробнее
 Трамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен ЫномТрамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен Ыном
Президент США назвал возможной отмену санкций и пообещал прекратить военные учения у Корейского полуостроваПодробнее
 О чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. Обобщение
США и КНДР дали друг другу ряд взаимных обещаний, однако, по мнению наблюдателей, это скорее общие фразыПодробнее
 СМИ узнали содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документаСМИ узнали содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа
США обещают КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружияПодробнее
Трамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый домТрамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый дом
Северокорейский лидер, в свою очередь, пообещал миру "крупные перемены"Подробнее
 Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершилисьОфициальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершились
Переговоры продлились около двух часовПодробнее
 Трамп и Ким Чен Ын начали встречу с рукопожатияТрамп и Ким Чен Ын начали встречу с рукопожатия
Лидеры стран попробуют договориться о решении проблемы ядерного оружия на Корейском полуостровеПодробнее
 США добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компанийСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний
По мнению властей США, часть компаний из списка связаны с российскими спецслужбамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортДжефф Монсон получил российский паспортВ РоссииКапитан затонувшего на Волге катамарана был пьянВ миреО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеСпортТренер сборной Испании Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018МоскваМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняВ миреТрамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый дом

Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами

Пентагон назвал итоги саммита США-КНДР первым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова

Суд проверит законность второго приговора соучастнику убийства Немцова

В правительстве Абхазии связали повышение цен на топливо с ростом его стоимости в РФ

В рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станции

Военная полиция РФ выставила наблюдательные посты в Сирии для учета беженцев

Очередь из машин образовалась на границе Белоруссии с Россией

НАТО и ЕС приветствовали договоренность Афин и Скопье о новом названии Македонии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru