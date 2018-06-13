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Япония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной Кореей

В Токио считают, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" в регионе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил недоумение в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он намерен отказаться от проведения в районе Корейского полуострова совместных с Южной Кореей военных учений.

"Мы хотели бы добиться понимания этого между Японией, США и Южной Кореей", - цитируют заявление министра японские СМИ.

Он подчеркнул, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

Онодэра подчеркнул, что Япония продолжит проведение совместных с США военных учений и реализацию планов укрепления обороны в условиях возможного удара по ее территории северокорейскими баллистическими ракетами.

О намерении отказаться от совместных военных маневров Дональд Трамп заявил в Сингапуре на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР.

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Теги: США, Япония, КНДР
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