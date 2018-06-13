Помпео проинформирует Сеул об итогах саммита США-КНДР

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео лично проинформирует президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина об итогах состоявшейся встречи американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре во вторник, сообщил журналистам сотрудник администрации главы южнокорейского государства.

"Госсекретарь Помпео запланировал посетить резиденцию Чхонвадэ во вторник. Скорее всего, президент примет его лично", - сказал он журналистам на условиях анонимности.

Чиновник отметил, что, как ожидается, Помпео детально ознакомит Мун Чжэ Ина с результатами американо-северокорейского саммита.

Южнокорейские СМИ сообщают, что глава японского МИД Таро Коно также прибудет в Сеул для проведения трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи.