Что случилось этой ночью: среда, 13 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Токио выразил недоумение в связи с намерением президента США Дональда Трампа отказаться от проведения в районе Корейского полуострова совместных с Южной Кореей военных учений. В ответ Трамп повторил свое заявление: учения в районе Корейского полуострова не будут проводиться, пока ведутся переговоры о денуклеаризации. Подробнее японским и южнокорейским властям об итогах встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына расскажет госсекретарь Майк Помпео.

- Задержан владелец лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел затонувший катамаран. Он не предпринял никаких действий по предотвращению выхода судна с пьяным капитаном, полагает следствие.

- Новое название Македонии — Северная Македония — вынесут на общенациональный референдум. Договоренность Афин и Скопье о компромиссном названии страны поприветствовали в НАТО и ЕС.

- В 10-м округе Парижа освобождены заложники, которых удерживал неизвестный. Злоумышленник сдался полиции в ходе штурма.