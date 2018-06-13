В Индии 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 16 человек погибли, более 10 получили ранения в результате аварии автобуса на севере Индии, сообщило агентство Associated Press со ссылками на местную полицию.

Все пострадавшие госпитализированы, трое из них - в критическом состоянии.

Как установило предварительное расследование, водитель автобуса, перевозившего туристов, при совершении обгона не справился с управлением, машина врезалась в ограждение, разделяющее полосы встречного движения, и перевернулась.