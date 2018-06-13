В мире

В Индии 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 16 человек погибли, более 10 получили ранения в результате аварии автобуса на севере Индии, сообщило агентство Associated Press со ссылками на местную полицию.

Все пострадавшие госпитализированы, трое из них - в критическом состоянии.

Как установило предварительное расследование, водитель автобуса, перевозившего туристов, при совершении обгона не справился с управлением, машина врезалась в ограждение, разделяющее полосы встречного движения, и перевернулась.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Индия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии
За поставку авиационного топлива и перевод денег в Сирию им грозит до 25 лет тюрьмыПодробнее
 Япония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной КореейЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной Кореей
В Токио считают, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" в регионеПодробнее
 Ким Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий СШАКим Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий США
Стороны договорились действовать постепенно и одновременноПодробнее
 Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитамиТрамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами
В Пхеньяне приглашения назвали важным моментом в оздоровлении отношений между КНДР и СШАПодробнее
В Париже освободили захваченных заложниковВ Париже освободили захваченных заложников
Злоумышленник задержан в ходе штурмаПодробнее
 Неизвестный мужчина захватил заложников в ПарижеНеизвестный мужчина захватил заложников в Париже
Злоумышленник утверждает, что у него с собой бомба, и требует встречи с послом ИранаПодробнее
 Трамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен ЫномТрамп рассказал об итогах своей встречи с Ким Чен Ыном
Президент США назвал возможной отмену санкций и пообещал прекратить военные учения у Корейского полуостроваПодробнее
 О чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. Обобщение
США и КНДР дали друг другу ряд взаимных обещаний, однако, по мнению наблюдателей, это скорее общие фразыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 9 июня7 фото
09 июня
Фотохроника 9 июня
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииВ России"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупокСпортДжефф Монсон получил российский паспортВ РоссииВ рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станцииВ миреЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной КореейВ миреВ Париже освободили захваченных заложников

В Госдуме подготовили новую редакцию закона о наказании за исполнение иностранных санкций

Задержанные во Владивостоке активисты "Открытой России" обжаловали в ЕСПЧ действия полиции

РЖД изменила график для ускоренной перевозки рыбы с Дальнего Востока

Москвичи бывали за границей вдвое чаще, чем остальные россияне

"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок

"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупокФГУП рискует понести финансовые потери, кроме того, снижение с 2019 года лимита до 200 евро в месяц может привести к проблемам на таможне Подробнее

Иранский тренер призвал Nike извиниться за отказ обеспечить сборную по футболу формой

Tesla уволит около 9% сотрудников

На западе России началась тренировка с участием 30 тысяч военных

В Москве во время ЧМ организуют бесплатные экскурсии про футбол

Подмосковную дивизию усилили двумя десятками БМП с новыми радиостанциями

Врио главы Якутии сократил свыше 170 чиновников

В Индии 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Дефицит бюджета США в мае вырос в 1,7 раза

S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за акциями технологических и потребительских компаний

Нефть Brent подешевела до $75,63 на данных о росте запасов в США

США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии

США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииЗа поставку авиационного топлива и перевод денег в Сирию им грозит до 25 лет тюрьмы Подробнее

Суд разрешил слияние Time Warner и AT&T

Сделку стоимостью $80 млрд обещал заблокировать Дональд Трамп Подробнее

Что случилось этой ночью: среда, 13 июня

Япония ждет объяснений Трампа; граждане Македонии проголосуют за новое название Подробнее

Роспотребнадзор установил источники инфекции в лагере в Свердловской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru