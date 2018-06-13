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Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвой

По мнению суда, красная подошва - элемент защищенного товарного знака Christian Louboutin

Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвой
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза подтвердил эксклюзивное право французского дизайнера обуви Кристиана Лубутена на женские туфли с красной подошвой и признал, что красный цвет может рассматриваться как фирменный торговый знак.

Судебная тяжба началась в 2012 году, когда голландская сеть магазинов vanHaren представила коллекцию обуви Fifth Avenue в сотрудничестве с голливудской актрисой Хэлли Берри, в которой были туфли-лодочки с красными подошвами, сообщает "Би-би-си".

Лубутен счел это незаконным использованием элемента своего товарного знака, на тот момент законодательно защищенного в странах Бенилюкса. С ним согласился Гаагский окружной суд, вынесший в отношении vanHaren временный судебный запрет на продажу туфель с красной подошвой.

В 2014 году vanHaren подал апелляцию и дело направили в Европейский суд. Представители компании настаивали на том, что у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы, поскольку, по законам ЕС, "форма товара, добавляющая ему значительную стоимость" не признается элементом торговой марки на территории ЕС.

Торговая марка Лубутена, как значится в документах, включает право на использование "красного цвета (оттенок Pantone 18 1663TP), нанесенного на подошву туфли".

Лубутен приветствовал решение суда. Он создал первую пару своей фирменной обуви на красной подошве в 1993 году, воспользовавшись красным лаком для ногтей своей ассистентки.

"Защита красной подошвы как товарного знака Christian Louboutin закреплена Европейским судом, - говорится в заявлении дизайнера. - Красный цвет, нанесенный на подошву обуви на высоком каблуке, является меткой, которую Christian Louboutin использует в течение многих лет".

"Индустрия моды и предметов роскоши будет довольна этой победой Лубутена, в том числе бренды, которые полагаются на конкретные цвета, цветовые комбинации или знаки, размещенные на их продукции в качестве логотипа", - полагает партнер юридической фирмы Stevens & Bolton Элейн О'Харе.

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Теги: ЕС, Кристиан Лубутен
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