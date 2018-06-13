В США агент ФБР ранил посетителя бара, выронив табельное оружие на танцполе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Агенту ФБР Чейзу Бишопу официально предъявлены обвинения в связи с тем, что он ранил человека, неудачно выронив пистолет. Как сообщает The Independent, получивший пулевое ранение человек уже выписан из больницы.

Инцидент произошел 2 июня в одном из баров Денвера. По предварительным данным, 29-летний Бишоп танцевал, когда из его кобуры выпал пистолет. Пока агент ФБР подбирал оружие, пистолет выстрелил, ранив посетителя бара в ногу.

Пока Бишопа обвиняют в нападении с причинением вреда здоровью, но статья может измениться в зависимости от результатов его анализа на алкоголь.