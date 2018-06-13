Захватившего заложников в Париже марокканца отправили в психиатрическую клинику

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Преступник, который накануне захватил заложников в Париже, в ночь на среду был отправлен в изолятор в психиатрической клинике, сообщает газета Le Figaro.

Как сообщалось ранее, в X округе Парижа 26-летний выходец из Марокко захватил в заложники трех человек, в числе которых была беременная женщина. Мужчина удерживал заложников на протяжении четырех часов. При этом злоумышленник облил женщину бензином и угрожал ей ножом, а на второго заложника он надел наручники.

Французские полицейские начали штурм офиса, в котором преступник удерживал заложников, примерно в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому времени). В результате инцидента никто из заложников не пострадал. Нападавший был арестован.

Глава МВД Франции Жерар Колон ранее заявлял, что злоумышленник, вероятно, имел психологические проблемы.

По информации местных СМИ, мужчина требовал, чтобы его связали с иранским посольством во Франции.