В МВД Италии потребовали от Макрона извинений за критику после инцидента с судном Aquarius

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду потребовал извинений от президента Франции Эммануэля Макрона за критику в адрес Рима в связи с ситуацией вокруг перевозившего нелегальных мигрантов судна Aquarius, передает в среду агентство Associated Press.

Выступая в среду перед членами парламента, Сальвини напомнил о том, что в 2015 году Франция дала обязательство Евросоюзу принять 9816 нелегальных мигрантов, однако так и не исполнила обещанное. "Я прошу президента Макрона перейти от слов к делу и завтра же утром оказать теплый прием 9816 (нелегальным мигрантам - ИФ), которых Франция обещала принять в качестве жеста неголословной щедрости", - приводит агентство слова итальянского министра.

Ранее в среду посол Франции в Италии Кристиан Массе был вызван в итальянское министерство иностранных дел в связи с "недавними заявлениями Парижа относительно ситуации с судном "Aquarius".

Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно. Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

Макрон раскритиковал решение итальянских властей и отметил, что они действовали "безответственно".