Победивший в Ираке блок "Ас-Сайрун" создал коалицию с проиранским "Фатхом"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Блок "Ас-Сайрун" шиитского богослова Муктады ас-Садра, одержавший победу на парламентских выборах в Ираке, вошел в коалицию с альянсом "Фатх", возглавляемым Хади аль-Амири. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

"У нас была очень позитивная встреча, надо положить конец страданиям страны и народа", - сказал М.ас-Садр по итогам встречи с Х.аль-Амири в священном для шиитов иракском городе Наджаф.

AP отмечает, что альянс "Фатх" имеет поддержку властей соседнего Ирана, поэтому создание подобной коалиции стало неожиданностью, так как М.ас-Садр позиционирует себя как националист, который выступает против влияния Ирана в Ираке.

Парламентские выборы в Ираке прошли 12 мая, в результате ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства. На первом месте по числу мест в иракском парламенте - блок "Ас-Сайрун" влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра с 54 местами в парламенте, на втором - альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири (47 мест). На третьем месте - кандидаты, поддерживающие нынешнего премьера Хайдера аль-Абади (42 места).

Таким образом, новая коалиция контролирует в парламенте 101 место, однако для контроля большинства необходимо 165 мандатов.