Москва предостерегла Вашингтон от действий в отношении "Совфрахта"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что ПАО "Совфрахт", сотрудников которой в Соединенных Штатах обвинили в сговоре с целью обхода антисирийских санкций, поставляет авиационное топливо в Сирию для Воздушно-космических сил РФ, и предупредили, что попытки навредить России могут дорого обойтись США.

"В Вашингтоне вновь продемонстрировали политическое безрассудство, предъявив обвинения сотрудникам российского публичного акционерного общества "Совфрахт" за поставки в Сирию авиационного топлива", - говорится в опубликованном в среду комментарии российского МИД.

"Авиационное топливо, доставку которого обеспечивал "Совфрахт", предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле", - подчеркивается в комментарии.

"Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, - не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ предупредили, что "неразборчивость официального Вашингтона в средствах, назойливое желание навредить России вместо объединения усилий в противостоянии терроризму может дорого обойтись американскому народу, не раз пострадавшему от этого зла".