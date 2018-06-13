СМИ Северной Кореи умолчали про условие Трампа для снятия санкций США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Северокорейские СМИ после саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа представили несколько другую точку зрения на вопрос снятия американских санкций против Пхеньяна, чем об этом говорил сам Трамп, передает в среду британский телеканал Sky News .

Телеканал напоминает, что в начале саммита США-КНДР Трамп и Ким Чен Ын общались с глазу на глаз - в присутствии переводчиков, однако без советников и помощников. Такой формат диалога, вероятно, мог вызвать неодинаковые трактовки у сторон вопроса отмены санкций.

При этом в совместном документе, принятом по итогам саммита, санкции не упоминаются, отмечает Sky News.

Тем не менее, после саммита северокорейское информагентство ЦТАК сообщало, что "Трамп заявил о намерении прекратить совместные американо-южнокорейские военные учения, которые КНДР считает провокационными, выдвинул гарантии безопасности и отмены санкций против нее с одновременным движением вперед по пути улучшения отношений".

Однако, как указывает телеканал, Трамп выдвигал условие для снятия санкций против Пхеньяна - денуклеаризацию КНДР. По его словам, власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием.

"Санкции будут отменяться, как только будет ясно, что они не в состоянии применять ядерное оружие", - сказал президент США.

На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.