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СМИ Северной Кореи умолчали про условие Трампа для снятия санкций США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Северокорейские СМИ после саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа представили несколько другую точку зрения на вопрос снятия американских санкций против Пхеньяна, чем об этом говорил сам Трамп, передает в среду британский телеканал Sky News.

Телеканал напоминает, что в начале саммита США-КНДР Трамп и Ким Чен Ын общались с глазу на глаз - в присутствии переводчиков, однако без советников и помощников. Такой формат диалога, вероятно, мог вызвать неодинаковые трактовки у сторон вопроса отмены санкций.

При этом в совместном документе, принятом по итогам саммита, санкции не упоминаются, отмечает Sky News.

Тем не менее, после саммита северокорейское информагентство ЦТАК сообщало, что "Трамп заявил о намерении прекратить совместные американо-южнокорейские военные учения, которые КНДР считает провокационными, выдвинул гарантии безопасности и отмены санкций против нее с одновременным движением вперед по пути улучшения отношений".

Однако, как указывает телеканал, Трамп выдвигал условие для снятия санкций против Пхеньяна - денуклеаризацию КНДР. По его словам, власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием.

"Санкции будут отменяться, как только будет ясно, что они не в состоянии применять ядерное оружие", - сказал президент США.

На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: КНДР, США, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Сингапур
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