Зятя испанского короля обязали явиться в любую тюрьму страны для отбытия наказания

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Судебные власти испанского города Пальмы (Балеарские острова) в среду дали зятю испанского короля, мужу инфанты Кристины Иньяки Ундаргарину пять дней на то, чтобы он добровольно явился в тюрьму, сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ.

Телеканал отмечает, что Ундаргарин может явиться для отбытия наказания в любую тюрьму Испании, в какую только пожелает.

Накануне Верховный суд Испании признал его виновным по коррупционному делу, связанному с фондом Ноос, и приговорил к пяти годам и восьми месяцам заключения.

Урдангарина обвиняли в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, причем прибыль поступала на его личные счета.

Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.