Экс-главу Минобороны Армении допросили по делу о финансовых махинациях

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Армении (2008-2016 гг) Сейран Оганян вызван на допрос по делу злоупотреблениях и финансовых махинациях в ведомстве в период с 2014 по 2017 год, обвинения в превышении служебных полномочий предъявлены начальнику управления по капитальному строительству и заселению войск Ашоту Григоряну.

"По согласию прокурора следственным управлением Комитета государственных доходов полномочия Ашота Григоряна временно прекращены. В ходе предварительного следствия проведены обыски в рабочих кабинетах высокопоставленных лиц Минобороны, допрошены несколько десятков лиц. Вызваны на допрос как бывшие, так и действующие высокопоставленные чиновники Минобороны, в том числе бывший министр обороны Сейран Оганян", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Армении (включает налоговую и таможенную службы).

Как сообщает пресс-служба комитета, в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в сфере закупок бывшему начальнику производственно-технического отдела управления по капитальному строительству и заселению войск Минобороны Армении Григору Барсегяну предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, мошенничестве в особо крупных размерах, получении взяток в особо крупных размерах, фальсификации документов.

Кроме того, Григоряну предъявлено обвинение в попытке мошенничества в особо крупных размерах, злоупотреблении служебными полномочиями, фальсификации документов.