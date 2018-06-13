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Македонский президент отказался подписывать соглашение о новом названии страны

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Македонии Георге Иванов негативно воспринял решение, достигнутое властями Афин и Скопье об официальном названии Бывшей югославской Республики Македония, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Президент Македонии Г.Иванов заявил, что не будет подписывать новое соглашение с Грецией", - говорится в сообщении AP.

Накануне премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил, что стороны наконец пришли к консенсусу по вопросу о новом наименовании страны. По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.

После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией. При этом на греческих картах это государство называлось Скопией по названию его столицы Скопье.

Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.

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Теги: Македония, Греция
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