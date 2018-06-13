Суд в Киеве ужесточил приговор фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева изменил приговор одному из фигурантов в деле об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в 2014 году Юрию Крысину, определив ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

"Приговор Шевченковского районного суда Киева от 22 декабря 2017 года в отношении Крысина Ю.В. отменен в части назначения наказания и принят в указанной части новый приговор. Крысин Ю.В. признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК Украины, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - сообщила пресс-служба суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора и представителей потерпевших.

В пресс-службе напомнили, что нижестоящей инстанцией Крысин был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, ему определено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Однако затем Крысин был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

По результатам апелляционного рассмотрения жалобы прокурора и представителей потерпевших удовлетворены частично. В частности, отменен приговор Шевченковского райсуда города и назначен новый - в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Приговор вступает в законную силу с момента его провозглашения.

Журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот 19 февраля 2014 года в Киеве.